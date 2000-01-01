интернет-магазин
выгодных непубличных
тарифов и мобильного
интернета
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в любую точку России прямо Вам в руки!
Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.
Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.
Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.
Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.
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Часто задаваемые вопросы
Наша компания является прямым партнером мобильных операторов связи. У нас заключен федеральный агентский договор со всеми операторами, что позволяет предлагать к подключению различные непубличные, архивные и корпоративные тарифы с уникальными индивидуальными условиями
Всё полностью прозрачно. Операторы сами предлагают к распространению такие тарифы через своих агентов, которыми мы и являемся. Все симкарты оформляются по паспортным данным абонента в соответствии с ФЗ «О связи». Все тарифы для телефонов подключаются на ваш действующий номер без каких-либо ограничений для вас в дальнейшем.
Конечно, оператор имеет право менять условия любых тарифных планов и это прописано в договоре о предоставлении услуг мобильной связи. Но все ваши риски, связанные с покупкой застрахованы нашей гарантией, которая распространяется абсолютно на все тарифы, симкарты и оборудование, которое вы можете приобрести в нашем магазине.
Мы заботимся о своей репутации и предлагаем только надежные тарифы, большинство из которых существуют на рынке уже не один год и помогли сэкономить значительные средства их владельцам.
Всё просто. Публичные предложения операторов на симкарты с безлимитным интернетом начинаются от 1000-1500 руб/мес. Наши – от 100 руб/мес! То же самое касается тарифов для телефона. Наши тарифы обходятся в 3-5 раз дешевле публичных.
Мы работаем со всей Россией от Калининграда до Камчатки! Симкарты для интернета и оборудование доставляются курьерскими службами и Почтой России. По Москве доставка возможна курьером, а также самовывоз из нашего офиса в Москве.
Приобрести любой товар вы можете, оформив заказ, через корзину сайта. Также мы будем рады вам помочь с оформлением. Для этого можно заказать звонок или связаться с нами:
Пн – Вс: 10:00 – 20:00
+7 (495) 128-65-86
WhatsApp: +79633286586
Пункт самовывоза: Москва ул. Угрешская 31 оф. 113
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С 1 июня 2018 г. в соответствии с поправками в Федеральном законе “О связи” 126-ФЗ, продажа и активация SIM-карт возможна только по паспорту.