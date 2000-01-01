GIGAsim | Непубличные тарифы и симкарты с безлимитным интернетом
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+7 (495) 128-65-86
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интернет-магазин
выгодных непубличных
тарифов и мобильного
интернета

info@gigasim.ru +7 (495) 128-65-86
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ежедневно с 1000 до 2000

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Интернет-магазин
выгодных непубличных
тарифов и мобильного
интернета

а также модемов, роутеров, антенн
и комплектов для интернета

отзывы: 1867

 5,0

Почему GIGAsim?

С нами мобильная связь и интернет в повседневной жизни:
дома, на даче или в офисе - станут быстрыми и доступными.

С нами мобильная связь и интернет
дома, на даче или в офисе
станут быстрыми и доступными.

Более 4 лет мы каждый день подключаем вас
к выгодным тарифам по всей России.

Более 4 лет мы каждый день подключаем абонентов
к выгодным тарифам по всей России.

10 000 +
довольных клиентов
4 +
года работаем для Вас
ОНЛАЙН
заказ и оформление

отзывы: 1867

 5,0

✓ Доcтавка заказов
в любую точку России прямо Вам в руки!

Доставка курьером
по Москве и МО
Пункт выдачи заказов
в Москве
СДЭК
или Почта России
Дистанционное получение
в салоне связи
Оплачивайте онлайн на сайте или при получении
Подробнее про доставку и оплату

Симкарты для интернета

  • Полностью безимитный интернет и пакеты от 10 Гб для любых устройств
  • Уникальные тарифы для мобильного интернета с выгодой до 80%
  • Доcтавка заказов в любую точку России прямо Вам в руки
СКИДКА
ХИТ
Сим-карта Мегафон с безлимитным интернетом за 400 руб/мес для модема и роутера, телефона, планшета.

Симкарта МЕГАФОН 400

1 990 ₽ 1 490 ₽
ХИТ
Сим-карта Мегафон с пакетами от 10 Гб за 100 руб/мес, работают в любых устройствах.

Симкарта МЕГАФОН 100-250

790 ₽
СКИДКА
ХИТ
Сим-карта Билайн с безлимитным интернетом в зоне 4G за 250 р/мес для модемов, роутеров, телефонов и планшетов.

Симкарта БИЛАЙН 250 4G

1 990 ₽ 1 490 ₽
СКИДКА
ХИТ
Сим-карта Билайн с безлимитными интернетом и 300 минутами, работает в любых устройствах: модем, роутер, телефон.

Симкарта БИЛАЙН 300

1 990 ₽ 1 490 ₽
ХИТ
Сим-карта МТС с безлимитным интернетом за 590 руб/мес (первые 3 месяца). Без ограничения скорости. Для модема, роутера, планшета.

Симкарта МТС 590

1 390 ₽
ХИТ
SIM-карта МТС для модема и роутера, безлимитный интернет за 800 руб/мес.

Симкарта МТС 800

990 ₽
НОВИНКА
Сим-карта Йота с безлимитными интернетом за 355 руб/мес. Для модема, роутера, планшета и телефона.

Симкарта ЙОТА 355

1 090 ₽
СКИДКА
ХИТ
Сим-карта Ростелеком (Теле2) с безлимитным 4G интернетом за 990 руб/мес. Подходит для модемов и роутеров.

Симкарта Ростелеком 990 4G

1 490 ₽ 1 290 ₽
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Симкарты для звонков

  • От 100 минут до безлимитных звонков на все номера России
  • Уникальные тарифы, которые не найти в салонах связи
  • Доcтавка заказов в любую точку России прямо Вам в руки
ХИТ

Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.  

Сим-карта Мегафон с пакетами 600 минут и 20 Гб интернета по России за 250 руб/мес.

Симкарта МЕГАФОН 250 600мин 20Гб

890 ₽
СКИДКА

Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.  

Тариф Мегафон с пакетами 40 Гб и 600 минут за 270 рублей в месяц.

Симкарта МЕГАФОН 270 600мин 40Гб

1 490 ₽ 1 190 ₽
СКИДКА
Сим-карта Билайн с пакетами 1000 минут и 25 Гб за 250 руб/мес.

Симкарта Билайн 250 1000мин 25Гб

1 490 ₽ 990 ₽
Сим-карта Билайн с пакетом 2000 минут и 35 Гб по всей России.

Симкарта Билайн 400 2000мин 35Гб

990 ₽
ХИТ

Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.  

Сим-карта МТС с пакетами 15 Гб и 900 минут на все номера России

Симкарта МТС 115 900мин 15Гб

2 890 ₽

Симкарта работает только в тех модемах/роутерах, программное обеспечение которых изменено (замаскировано) под телефонное устройство.  

Сим-карта МТС с пакетом интернета 30 Гб и пакетом 5000 минут на все номера России

Симкарта МТС 230 5000мин 30Гб

2 890 ₽
НОВИНКА
Симкарта Йота с пакетом 500 минут и безлимитным интернетом за 280 рублей в месяц.

Симкарта ЙОТА 280 500мин ∞ Гб

1 190 ₽
НОВИНКА
Сим-карта GIgasim с пакетом интернета 230 Гб и 5000 минут по всей России за 430 руб/мес. Подходит для телефонов, планшетов, модемов и роутеров.

Симкарта Gigasim 430 5000мин 230Гб

1 490 ₽
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Тарифы на ваш номер

  • Подключение на ваш номер с сохранением владельца
  • Пакеты интернета и минут по всей России без роуминга
  • Низкая абонентская плата — от 80 рублей в месяц
СКИДКА
ХИТ
Тариф МТС &quot;Смарт для своих&quot; с безлимитным интернетом и пакетом 500 минут за 400 руб/мес.

Тариф МТС "Смарт для Своих"

2 190 ₽ 1 490 ₽
Тариф МТС &quot;Персональный&quot; на действующий номер. Безлимитный интернет от 135 рублей.

Тариф МТС "Персональный"

3 290 ₽
НОВИНКА
Тариф МТС с пакетом 4000 минут и безлимитным интернетом для действующих номеров за 480 рублей в месяц.

Тариф МТС "Максимальный"

3 490 ₽
Тариф Теле2 &quot;Оптима&quot; с безлимитным интернетом от Теле2 от 150 руб/мес.

Тариф ТЕЛЕ2 "Оптима"

2 490 ₽
НОВИНКА
Тариф Мегафон &quot;Прогресс&quot; от 100 руб/мес для действующих номеров всей России.

Тариф МЕГАФОН "Прогресс"

2 990 ₽
СКИДКА
ХИТ
Тариф на действующий номера Билайн &quot;Эксклюзив&quot;, абонентская плата от 250 руб/мес.

Тариф БИЛАЙН "Эксклюзив"

2 490 ₽ 2 190 ₽
Тариф для действующих номеров Билайн &quot;Мобильный&quot;, безлимитный 4G интернет от 155 руб/мес.

Тариф БИЛАЙН "Мобильный"

2 490 ₽
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Модемы, роутеры

Для мобильного интернета

ХИТ
Автономный модем-роутер Huawei 5573 для любых симкарт.

Автономный Модем-Роутер Huawei E5573

4 990 ₽
Роутер 4G с USB-входом для раздачи мобильного Wi-Fi.

Роутер Keenetic Omni

3 690 ₽
НОВИНКА
Универсальный USB-модем Huawei 3272-153 с поддержкой сетей стандартов 2G/3G/4G мобильного интернета

Модем Huawei E3272-153

3 890 ₽
ХИТ
Мобильный роутер Youku YK-L1c для раздачи Wi-Fi. Поддерживает USB-модемы.

Роутер Youku YK-L1c

2 890 ₽
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Антенны

Для усиления 3G / 4G сигнала

Комплект антенн TS9/CRC9 для 3G, 4G модемов.

Комплект антенн TS9/CRC9 для 3G, 4G модема

650 ₽
Антенна Petra BB MIMO Unibox для усиления мобильного интернета.

Внешняя антенна Антекс Petra BB MiMO Unibox

4 990 ₽
Антенна Антекс Petra BB 75 MIMO для усиления мобильного интернета.

Внешняя антенна Антекс Petra BB 75 MiMO

3 750 ₽
Антенна Petra BB 75 для усиления мобильного интернета.

Внешняя антенна Антекс Petra BB 75

3 150 ₽

Комплекты для интернета

Вместе дешевле! — экономия до 100%

ХИТ
Комплект для интернета S. Сим-карта и модем-роутре. Сим в комплекта дешевле на 50%.

Комплект Интернет S

3 990 ₽
Комплект для интернета с модемом, роутером и сим-картой с выгодным тарифом.

Комплект Интернет M

6 780 ₽
Комплект для интернета с модемом-роутером, внешней антенной и сим-картой

Комплект Интернет L

9 240 ₽
Комплект оборудования для интернета: модем, роутер, 3G/4G антенна, сим-карта с безлимитным интернетом.

Комплект Интернет XL

10 530 ₽

Какой оператор вас интересует?

Непубличные эксплюзивные предложения Мегафон
Непубличные эксплюзивные предложения Билайн
Непубличные эксплюзивные предложения МТС
Непубличные эксплюзивные предложения Ростелеком
Непубличные эксплюзивные предложения Теле2
Непубличные эксплюзивные предложения Yota

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+7 (495) 128-65-86
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Часто задаваемые вопросы

Откуда у вас такие предложения?

Наша компания является прямым партнером мобильных операторов связи. У нас заключен федеральный агентский договор со всеми операторами, что позволяет предлагать к подключению различные непубличные, архивные и корпоративные тарифы с уникальными индивидуальными условиями

Насколько это легально?

Всё полностью прозрачно. Операторы сами предлагают к распространению такие тарифы через своих агентов, которыми мы и являемся. Все симкарты оформляются по паспортным данным абонента в соответствии с ФЗ «О связи». Все тарифы для телефонов подключаются на ваш действующий номер без каких-либо ограничений для вас в дальнейшем.

Может ли оператор поменять условия этих тарифов?

Конечно, оператор имеет право менять условия любых тарифных планов и это прописано в договоре о предоставлении услуг мобильной связи. Но все ваши риски, связанные с покупкой застрахованы нашей гарантией, которая распространяется абсолютно на все тарифы, симкарты и оборудование, которое вы можете приобрести в нашем магазине.

Мы заботимся о своей репутации и предлагаем только надежные тарифы, большинство из которых существуют на рынке уже не один год и помогли сэкономить значительные средства их владельцам.

В чем выгода таких предложений?

Всё просто. Публичные предложения операторов на симкарты с безлимитным интернетом начинаются от 1000-1500 руб/мес. Наши – от 100 руб/мес! То же самое касается тарифов для телефона. Наши тарифы обходятся в 3-5 раз дешевле публичных.

С какими регионами вы работаете?

Мы работаем со всей Россией от Калининграда до Камчатки! Симкарты для интернета и оборудование доставляются курьерскими службами и Почтой России. По Москве доставка возможна курьером, а также самовывоз из нашего офиса в Москве.

Как сделать заказ?

Приобрести любой товар вы можете, оформив заказ, через корзину сайта. Также мы будем рады вам помочь с оформлением. Для этого можно заказать звонок или связаться с нами:

Пн – Вс: 10:00 – 20:00
+7 (495) 128-65-86
WhatsApp: +79633286586
Пункт самовывоза: Москва ул. Угрешская 31 оф. 113

Ваши отзывы о наших тарифах


Дмитрий Л.

Знаток города 2 уровня

Очень хорошие ребята! Оперативно и без обмана. Дважды воспользовался услугами этой фирмы. Оба раза без нареканий
Лёня Рыжов

Знаток города 2 уровня

Супер! Очень полезная детельрость! Помогают нам эконоить на тарифах! И главное - надежность! Не кинут
Александр Кирковский

Знаток города 2 уровня

Сомневался, но в итоге все прошло хорошо, оплатил, через пару минут пришел промокод, ещё минут через 5 произошла смена тарифа. Продавец общительный, можно обращаться, хоть и ценники повыше немного, чем у конкурентов, зато без обмана.
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Саня Костылев
Добрый вечер! Сегодня перешёл на тариф Смарт для своих, все четко и с подробной инструкцией! Это уже четвёртый номер который я перевёл на непубличный тариф. В течении трёх лет перевёл своих родственников. Поверьте оно того стоит! Всем удачи! И мой отзыв не фэйковый!
Иван Левченко
Тарифы отличные, переход на смарт для своих быстро и без￼ проблем, не выходя из дома. Общение приятное. Ответы оперативные. Рекомендую.
Андрей Симонов
Громадное спасибо , быстро четко без лишних навязований подключил 5 тарифоф ,себе, сыну , другу ,подруге и бывшей жене, Проверенно не однократно! Всем советую, хотя и сам отношусь с опаской к обьявлениям с интернета , пользуюсь Вашими услугами боллее года очень доволен!
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По ФЗ все тарифы оформляем на паспорт

С 1 июня 2018 г. в соответствии с поправками в Федеральном законе “О связи” 126-ФЗ, продажа и активация SIM-карт возможна только по паспорту.

По 126-ФЗ "О связи" все симкарты регистрируются по паспорту
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