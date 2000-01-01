Часто задаваемые вопросы

Наша компания является прямым партнером мобильных операторов связи. У нас заключен федеральный агентский договор со всеми операторами, что позволяет предлагать к подключению различные непубличные, архивные и корпоративные тарифы с уникальными индивидуальными условиями

Всё полностью прозрачно. Операторы сами предлагают к распространению такие тарифы через своих агентов, которыми мы и являемся. Все симкарты оформляются по паспортным данным абонента в соответствии с ФЗ «О связи». Все тарифы для телефонов подключаются на ваш действующий номер без каких-либо ограничений для вас в дальнейшем.

Конечно, оператор имеет право менять условия любых тарифных планов и это прописано в договоре о предоставлении услуг мобильной связи. Но все ваши риски, связанные с покупкой застрахованы нашей гарантией, которая распространяется абсолютно на все тарифы, симкарты и оборудование, которое вы можете приобрести в нашем магазине.

Мы заботимся о своей репутации и предлагаем только надежные тарифы, большинство из которых существуют на рынке уже не один год и помогли сэкономить значительные средства их владельцам.